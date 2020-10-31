Газизов: уверен, в следующей домашней игре нам дадут больше квоты для болельщиков

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) высказался об ограничениях на посещение «Открытие Арены» и поделился мнением о возможном выступлении «Спартака» в еврокубках.

«Сегодня мы показали, как можем работать, болельщики вели себя очень хорошо. Уверен, Роспотребнадзор увидит, что мы старались, и в следующем домашнем матче нам дадут больше квоты для болельщиков.

Лучше играть в еврокубках и иметь те эмоции. Разговоры, что одни играют там, другие здесь… Чем больше футбола, тем интереснее команде и болельщикам. Всё остальное — в пользу бедных. Не знаю, откуда это всё берётся.

«Спартак» мог бы сыграть в еврокубках лучше других команд РПЛ? Не буду говорить о том, кто и как играет. Единственное скажу, российские команды играют неудовлетворительно. Хотелось бы, чтобы было намного лучше. Где-то не везёт, но я верю в наши команды и надеюсь, что наш коэффициент будет повышаться», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.