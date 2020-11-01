Роналду сам решит, выйдет ли на матч со «Специей». В «Ювентусе» ждут его возвращения

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду самостоятельно решит, стоит ли ему выходить на сегодняшний матч чемпионата Италии со «Специей», сообщает Tuttosport.

По данным источника, переболевший коронавирусом Роналду оценит свою готовность выйти на поле и сообщит решение главному тренеру «бьянконери» Андреа Пирло. В «Ювентусе» ждут скорейшего возвращения форварда, однако не хотят рисковать его здоровьем. Роналду также может выйти на замену или пропустить матч со «Специей», чтобы лучше подготовиться к встрече с «Ференцварошем» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

На протяжении 19-дневного карантина Роналду поддерживал физическую форму, тренируясь в домашних условиях, однако может сказаться отсутствие тренировок на поле.