Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю»
В Чезене на стадионе «Ороджель – Дино Мануцци» завершился матч 6-го тура Серии А. «Специя» на своём поле уступила «Ювентусу» со счётом 1:4.
Дубль в составе гостей оформил Криштиану Роналду, который впервые появился на поле после того, как заразился коронавирусом. Португальский нападающий отличился на 59-й минуте при счёте 1:1, а затем забил четвёртый мяч своей команды с пенальти. Также в составе победителей отличились Альваро Мората и Адриен Рабьо. Единственный мяч в составе «Специи» забил Томмазо Побега.
«Ювентус» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего милана туринцы отстают на четыре очка. «Специя» (6) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
- 1 ноября 2020
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