Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю»

В Чезене на стадионе «Ороджель – Дино Мануцци» завершился матч 6-го тура Серии А. «Специя» на своём поле уступила «Ювентусу» со счётом 1:4.

Дубль в составе гостей оформил Криштиану Роналду, который впервые появился на поле после того, как заразился коронавирусом. Португальский нападающий отличился на 59-й минуте при счёте 1:1, а затем забил четвёртый мяч своей команды с пенальти. Также в составе победителей отличились Альваро Мората и Адриен Рабьо. Единственный мяч в составе «Специи» забил Томмазо Побега.

«Ювентус» набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего милана туринцы отстают на четыре очка. «Специя» (6) занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.