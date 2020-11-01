«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Обамеянг открыл счёт, реализовав пенальти

Сегодня, 1 ноября, в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 69-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с пенальти открыл счёт. Одиннадцатиметровый удар был назначен главным судьёй Майком Дином за нарушение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине.

Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 1 января, в 21-м туре АПЛ сезона-2019/2020, и завершился домашней победой «канониров» со счётом 2:0.



После 6-го тура манкунианцы, имея игру в запасе, набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (9) — на 12-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию игры «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».