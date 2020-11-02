Агент Мартинеса: Лаутаро не просил больше денег у «Интера», всё это ложь

Роландо Зарате, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, опроверг слухи, согласно которым его клиент пытается добиться от итальянского клуба нового контракта со значительным повышением зарплаты.

«Всё это ложь, нет никаких экономических проблем. Мы сейчас не ведём переговоров, ничего такого. «Интер» пока нам ничего не предлагал, а Лаутаро не просил больше денег. Все вопросы о будущем Лаутаро поднимаются, потому что есть интерес со стороны других клубов. И мы обсуждаем варианты.

Лаутаро в полном порядке. Он знает, что ему нужно сосредоточиться на игре и не придавать значения другим разговорам», — приводит слова агента SempreInter со ссылкой на аргентинское издание Ole.

23-летний нападающий связан контрактными обязательствами с «Интером» до 2023 года.