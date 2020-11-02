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Гаттузо: «Наполи» не стоит думать о Скудетто, наша цель — попасть в топ-4

Гаттузо: «Наполи» не стоит думать о Скудетто, наша цель — попасть в топ-4
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Сассуоло». Встреча закончилась со счётом 2:0.

«Мы не использовали наши шансы, могли сделать гораздо больше. Нет смысла обсуждать пенальти.
Такие вещи случаются, не моя работа в том, чтобы оценивать действия арбитров. Я оцениваю действия своей команды и считаю, что можно было сыграть лучше.

«Сассуоло» даёт пространство, но наша игра в пас была неудачной. Если не прессинговать «Сассуоло», то их форварды смогут доставить проблемы. А мы действовали слишком медленно, когда соперник был с мячом.

Шансы на чемпионский титул? Нам не стоит думать о Скудетто. Наша цель — попасть в топ-4, в этом сезоне в Серии А очень сильная лига, баланс сил изменился», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Сассуоло» обыграл «Наполи» и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А
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