«Валенсия» с Черышевым в составе прервала серию поражений, сыграв вничью с «Хетафе»

В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 8-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле сыграла вничью с «Хетафе», встреча закончилась со счётом 2:2.
На 22-й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Юнуса Мусы. Но удержать преимущество «Валенсии» так и не удалось, на 87-й минуте счёт сравнял Кучо Эрнандес. А уже в компенсированное время Анхель Родригес забил второй мяч гостей. Тем не менее, «Валенсии» удалось уйти от поражения. На шестой добавленной минуте Карлос Солер реализовал пенальти.
«Валенсия» с начала второго тайма играла в меньшинстве: на 56-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Тьерри Коррея. Вообще, арбитр Хорхе Фигероа Васкес показал хозяевам семь жёлтых карточек. У гостей предупреждения получили четыре футболиста, кроме того, уже на последних минутах вторую жёлтую карточку получил Деннис Суарес.
В стартовом составе «Валенсии» впервые в нынешнем сезоне вышел российский полузащитник Денис Черышев, он провёл на поле 78 минут.
«Валенсия» прервала серию из трёх поражений. «Летучие мыши» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» (11) занимает восьмое место.
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