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«Валенсия» с Черышевым в составе прервала серию поражений, сыграв вничью с «Хетафе»

«Валенсия» с Черышевым в составе прервала серию поражений, сыграв вничью с «Хетафе»
Футбол / Испания 0

В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 8-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле сыграла вничью с «Хетафе», встреча закончилась со счётом 2:2.

На 22-й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Юнуса Мусы. Но удержать преимущество «Валенсии» так и не удалось, на 87-й минуте счёт сравнял Кучо Эрнандес. А уже в компенсированное время Анхель Родригес забил второй мяч гостей. Тем не менее, «Валенсии» удалось уйти от поражения. На шестой добавленной минуте Карлос Солер реализовал пенальти.

«Валенсия» с начала второго тайма играла в меньшинстве: на 56-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Тьерри Коррея. Вообще, арбитр Хорхе Фигероа Васкес показал хозяевам семь жёлтых карточек. У гостей предупреждения получили четыре футболиста, кроме того, уже на последних минутах вторую жёлтую карточку получил Деннис Суарес.

В стартовом составе «Валенсии» впервые в нынешнем сезоне вышел российский полузащитник Денис Черышев, он провёл на поле 78 минут.

«Валенсия» прервала серию из трёх поражений. «Летучие мыши» набрали восемь очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. «Хетафе» (11) занимает восьмое место.

Испания - Примера. 8-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Хетафе
Хетафе
1:0 Муса – 22'   1:1 Эрнандес – 87'   1:2 Родригес – 90+4'   2:2 Солер – 90+10' (пен)
Удаления: Коррея – 56' / Суарес – 90+8'
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