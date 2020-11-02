Матч «Зенит» — «Лацио» в Лиге чемпионов обслужит португальская бригада арбитров

Встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» обслужит бригада арбитров из Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Артур Диаш. Ассистенты — Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери — Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра — Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдёт 4 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» (в еврокубках коммерческие названия стадионов недопустимы) в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с дортмундской «Боруссией» и бельгийским «Брюгге». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы с «Брюгге» завершился поражением — 1:2. Во втором матче петербургский клуб уступил «Боруссии» (0:2).