«Ахмат» показал, что осталось за кадром победного матча с «Краснодаром»

«Ахмат» опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла 31 октября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0.



На видео показано прибытие хозяев на арену, разминка футболистов, ключевые моменты матча, а также реакция команды на победу.



Напомним, «Ахмат» открыл счёт во встрече во втором тайме, на 66-й минуте, усилиями защитника Уилкера Анхеля. Под занавес матча, на 82-й минуте, полузащитник Исмаэл установил окончательный счёт.

Ролик доступен на YouTube-канале «Ахмата». Права на видео принадлежат РФС.

«Ахмат», набрав 20 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (18) располагается строчкой ниже.