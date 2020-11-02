Малафеев: были варианты в Германии и Испании. Ни капли не жалею, что не уехал из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в своём «инстаграме» ответил на вопрос подписчика о несостоявшемся отъезде в Европу в бытность футболистом.



«Не жалею ли, что не удалось поиграть в европейских чемпионатах? Ни капли. Были варианты с Германией и Испанией. Решил для себя, что мне будет комфортнее завершить карьеру в Петербурге», — написал Малафеев.



Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая этого года специалист объявил о своём уходе из клуба.