Малафеев отреагировал на слова Шатова. Хавбек сказал, что не сядет с ним в одну лодку

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на слова полузащитника «Рубина» Олега Шатова. Ранее в интервью для Sport24 игрок сказал, что не сядет в одну лодку с голкипером.



«Для меня очень странны высказывания Олега. Мне казалось, что у нас нет проблем.



Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет.



Я даже не понимаю о чем он говорит. Надеюсь он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олег Шатов выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник провёл 139 матчей и забил 23 мяча.