Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев отреагировал на слова Шатова. Хавбек сказал, что не сядет с ним в одну лодку

Малафеев отреагировал на слова Шатова. Хавбек сказал, что не сядет с ним в одну лодку
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на слова полузащитника «Рубина» Олега Шатова. Ранее в интервью для Sport24 игрок сказал, что не сядет в одну лодку с голкипером.

«Для меня очень странны высказывания Олега. Мне казалось, что у нас нет проблем.

Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет.

Я даже не понимаю о чем он говорит. Надеюсь он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олег Шатов выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник провёл 139 матчей и забил 23 мяча.

Шатов: мы с Дзюбой никогда не были друзьями. В жизненном плане мы с ним не сходимся
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020