Рафаэль Варан: «Реалу» не хватает стабильности, в этом году сложный календарь

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал игру команды в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов с миланским «Интером», который намечен на завтра, 3 ноября.

«Я чувствую себя комфортнее, когда мы защищаемся компактно. Когда команда плохо защищается, нам приходится принимать более сложные решения. Это правда, что без Серхио мы не смогли бы хорошо выступить в Лиге чемпионов. Он мне помогает, но защита — это коллективная работа.

Да, нам не хватает стабильности. Календарь сложный, и подготовка в этом году другая. Мы усиленно готовимся к играм и не думаем о травмах. В Европе есть много игроков, которые получили травмы при таком темпе матчей. Но мы должны думать о победах", — цитирует Варана Marca.