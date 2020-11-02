Рафаэль Варан: «Реалу» не хватает стабильности, в этом году сложный календарь
Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал игру команды в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов с миланским «Интером», который намечен на завтра, 3 ноября.
«Я чувствую себя комфортнее, когда мы защищаемся компактно. Когда команда плохо защищается, нам приходится принимать более сложные решения. Это правда, что без Серхио мы не смогли бы хорошо выступить в Лиге чемпионов. Он мне помогает, но защита — это коллективная работа.
Да, нам не хватает стабильности. Календарь сложный, и подготовка в этом году другая. Мы усиленно готовимся к играм и не думаем о травмах. В Европе есть много игроков, которые получили травмы при таком темпе матчей. Но мы должны думать о победах", — цитирует Варана Marca.
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- 2 ноября 2020
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