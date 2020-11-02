Шунин: твоё лицо, когда на одной неделе тащишь шайбы Овечкина и выручаешь «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин подшутил над собой, опубликовав фото после драматичного матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
«Твоё лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо». После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились. У Савы скоро огненный выпуск, ждём!» — написал Шунин.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Бело-голубые в матче с «Тамбовом» вышли вперёд уже на 8-й минуте. В середине второго тайма «Тамбов» потерял двух игроков из-за удалений. Тем не менее хозяева сумели отыграться с помощью пенальти.
Несмотря на численный перевес, «Динамо» никак не удавалось забить. Но на 90-й минуте, после очередного углового, один из футболистов «Тамбова» сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Николай Комличенко.
А уже в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Комличенко сфолил в своей штрафной, но Онугха не смог реализовать пенальти, удар отбил Шунин.
- 2 ноября 2020
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