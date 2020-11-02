Сигурдссон — о победе ЦСКА в матче с «Ротором»: получили то, за чем приехали

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча закончилась со счётом 1:0.
«Мы получили то, за чем приехали. Молодцы, ребята. Наши фаны, как всегда, лучше всех!» — написал Сигурдссон в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сигурдссона.
Единственный гол в этой встрече был забит на 41-й минуте. Арнор Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Алана Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот.
ЦСКА удалось забить уже на 4-й минуте, однако гол не был засчитан. Дзагоев навесил с фланга к краю штрафной, Никола Влашич выиграл борьбу и прострелил во вратарскую на Марио Фернандеса, который обработал мяч и отличным ударом послал его в дальний угол, но у Марио был офсайд.
Таким образом, ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У «Ротора» в активе 6 очков, он занимает предпоследнее, 15-е место.
- 2 ноября 2020
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