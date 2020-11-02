Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гасперини: матчи с «Ливерпулем» будут важнейшими, «Аталанте» нужно набирать очки

Гасперини: матчи с «Ливерпулем» будут важнейшими, «Аталанте» нужно набирать очки
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Гасперини поблагодарил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который высоко оценил его работу, а также рассказал о мотивации своих игроков.

«Такие слова Клоппа — большой комплимент. Любому тренеру приятно такое слышать. Мы мотивированы тем, что у нас такой сильный соперник. Жалеем лишь о том, что на матче не будет зрителей.

Я думаю, что два матча с «Ливерпулем» будут важнейшими. Мы встретимся с лучшей командой группы. Очень важно добиться результата в этих встречах, чтобы мы получили преимущество над «Аяксом». У нас есть шанс проверить себя в матче с лучшими. Но в футболе сильнейшие не всегда побеждают, даже более слабые могут добиться результата. Надеемся именно на это», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука ди Марцио.

Гасперини: Миранчук приехал совершенно из другой лиги, ему нужно время на адаптацию
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020