Гасперини: матчи с «Ливерпулем» будут важнейшими, «Аталанте» нужно набирать очки

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Гасперини поблагодарил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который высоко оценил его работу, а также рассказал о мотивации своих игроков.
«Такие слова Клоппа — большой комплимент. Любому тренеру приятно такое слышать. Мы мотивированы тем, что у нас такой сильный соперник. Жалеем лишь о том, что на матче не будет зрителей.
Я думаю, что два матча с «Ливерпулем» будут важнейшими. Мы встретимся с лучшей командой группы. Очень важно добиться результата в этих встречах, чтобы мы получили преимущество над «Аяксом». У нас есть шанс проверить себя в матче с лучшими. Но в футболе сильнейшие не всегда побеждают, даже более слабые могут добиться результата. Надеемся именно на это», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука ди Марцио.
- 2 ноября 2020
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