Гасперини: матчи с «Ливерпулем» будут важнейшими, «Аталанте» нужно набирать очки

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Гасперини поблагодарил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который высоко оценил его работу, а также рассказал о мотивации своих игроков.

«Такие слова Клоппа — большой комплимент. Любому тренеру приятно такое слышать. Мы мотивированы тем, что у нас такой сильный соперник. Жалеем лишь о том, что на матче не будет зрителей.

Я думаю, что два матча с «Ливерпулем» будут важнейшими. Мы встретимся с лучшей командой группы. Очень важно добиться результата в этих встречах, чтобы мы получили преимущество над «Аяксом». У нас есть шанс проверить себя в матче с лучшими. Но в футболе сильнейшие не всегда побеждают, даже более слабые могут добиться результата. Надеемся именно на это», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука ди Марцио.