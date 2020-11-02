Геннадий Орлов: «Зенит» не должен проиграть «Лацио»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».
«Шансы „Зенита“ и „Лацио“ — 50 на 50. „Зенит“ не должен проиграть „Лацио“, а ещё лучше — надо победить. Нужно дать бой и показать, что команда может. Вот с „Химками“ какой состав вышел — с первой минуты они сразу показали, что на полшага впереди соперника. Это мотивация. Игроки „Зенита“ всё делали быстрее, чем их оппоненты. Так и надо играть с итальянцами», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:55 мск. «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на четвёртом месте.
- 2 ноября 2020
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