И. Федотов: складывается ощущение, что «Ростов» что-то не так сделал арбитрам

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судей в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» (0:1).



«На 31-й минуте не была показана жёлтая карточка Бакаеву: игрок «Ростова» выбивал мяч, Бакаев же сделал накладку, следовало его наказать. На 75-й минуте была выдуманная жёлтая карточка Хаджикадуничу. Это не то, что не вторая, даже и не первая жёлтая. Хочешь свистнуть фол — свистни, но это не жёлтая карточка.

Складывается ощущение, что «Ростов» что-то не так сделал арбитрам: Карпина постоянно удаляют, а также Норманна, Ерёменко, Хаджикадунича. Арбитры, наверное, мстили за то, что Ерёменко отмазали. Но это проблема не игрока, а Казарцева. Покажи он ему вторую — и Ерёменко не играл бы против «Спартака». Интересно, футболисты догадываются, что можно подойти к судье и попросить показать прямую красную, сказав, что его всё равно отмажут?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.