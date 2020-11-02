«Если не нравится, что я говорю, дверь там». Сетьен поспорил с Месси в конце сезона

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен вступил в спор с капитаном команды Лионелем Месси после матча Примеры с «Сельтой» (2:2), который состоялся в конце прошлого сезона. Каталонцы дважды вели в счёте, но не смогли удержать преимущество.
Как сообщает Football Espana со ссылкой на Que T’hi Jugues, Сетьен не согласился с Месси, который обвинил тренера в отсутствии авторитета. Якобы аргентинец сказал, что Сетьен не может указывать игрокам, которые выиграли гораздо больше титулов, чем он когда-либо в любой роли.
«Если не нравится, что я говорю, дверь находится там», — ответил Сетьен капитану команды.
По окончании сезона Сетьен был уволен с поста главного тренера. Теперь он собирается судиться с клубом, добиваясь финансовой компенсации. Сетьена в итоге сменил Рональд Куман.
- 2 ноября 2020
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