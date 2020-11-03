Капитан «Лацио» вернулся к тренировкам после восьми месяцев восстановления от травмы

Боснийский полузащитник римского «Лацио» Сенад Лулич восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Corriere dello Sport.

Лулич, выполняющий функции капитана «Лацио», не тренировался восемь месяцев из-за повреждения левого голеностопа. После того, как травма была диагностирована, Лулич перенёс хирургическое вмешательство.

Напомним, «Лацио» — соперник петербургского «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов. Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:55 мск. «Лацио» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (0) — на четвёртом месте.