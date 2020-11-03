Юрген Клопп: Диогу Жота хорош!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил дебют в команде Диогу Жоты, ранее выступавшего за «Вулверхэмптон». Португалец стал автором победного гола в матче 7-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1), а всего в 5 матчах за «Ливерпуль» отметился 3 забитыми мячами.

«Он хорош! Он играет именно так, как и должны играть новички в нашей команде. У него идеальный возраст, 23 года. Он уже обладает немалым опытом выступления в Премьер-лиге.

Мы никого не сдерживаем в самом начале. Просто игрокам обычно нужно время на адаптацию. По тому, как играли «Вулвз», я знал, что ему много времени не потребуется. Они играют по другой системе, но интенсивность действий невероятно высока. Пожалуй, у них только Рауль Хименес может меньше времени уделять обороне, а ребята на флангах бегают, как сумасшедшие. Я понимал, что физически он будет готов.

Что касается техники, то мы видели, что он очень хорош. Ему нужно было лишь найти себя в новом окружении. А наши ребята всегда помогают игрокам адаптироваться быстрее. Он отличный парень, прекрасное пополнение для нас", — цитирует Клоппа BT Sport.