Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения судьи

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал о попытках связаться с судьёй Никитой Данченковым после летнего инцидента, а также назвал наказание, которое считает для себя справедливым.



«Пробовал с ним поговорить, но он не брал трубку. Данченков говорит, что от меня не было звонков? Естественно, от меня их не было, потому что их не могло быть, если ты не берёшь трубку. Поэтому они и не зафиксированы нигде. На следующий день я ему звонил четыре раза, но он не брал трубку. Потом, я так понимаю, его огородили от внешних звонков.



Справедливое наказание? Штраф, безусловно», — сказал Широков в видео на канале журналиста Василия Конова в YouTube.



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его.

Роман Широков дал показания по делу об избиении арбитра