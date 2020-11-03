Алан Дзагоев: отмазки про молодую команду не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Наша задача — не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-Лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда. Для ЦСКА это не актуально. Да, по возрасту команда всё ещё молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят. ЦСКА должен оставаться наверху, у нас всё для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе», — цитирует Дзагоева Sport24.
ЦСКА, набрав 28 очков в 13 турах, опережает ближайшего преследователя, «Зенит», на 1 очко. Замыкающий тройку лидеров «Спартак» уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям.
- 3 ноября 2020
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