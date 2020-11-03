Дзагоев: после матча «Фейеноорда» с «Вольфсбергом» шутили: «Это мы отскочили в Австрии»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о «Фейеноорде», с которым «армейцам» предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.



«Не удивило ли, что «Фейеноорд» за два матча набрал всего одно очко? Да, мы ещё шутили после их матча с «Вольфсбергом»: «Это мы отскочили в Австрии». Но, если серьёзно, если бы не поле в первом матче, мы бы создали больше моментов, хотя не говорю, что точно победили бы. Да и во втором тайме были неплохие шансы забить.



«Фейеноорд» удивил, но могу сказать, что такие команды всегда дома играют намного сильнее, так что в Нидерландах нам будет тяжело. Мы смотрели их матч с загребским «Динамо» — неплохая команда, выбегающая в контратаки. Но и у «Фейеноорда» есть проблемы, которые нужно будет использовать», — цитирует Дзагоева Sport24.



Матч «Фейеноорд» – ЦСКА состоится 5 ноября на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Начало – в 23:00 мск.

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