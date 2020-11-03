Артём Дзюба: матч с «Лацио» — один из последних шансов зацепиться за выход в плей-офф ЛЧ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём состоянии и отметил важность победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».



«Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось, сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого профессионального спортсмена. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально — восстановился, всё хорошо, немножко перевёл дух. Надеюсь, всё нормально будет — вчера уже тренировался в общей группе.



Конечно же, команде добавила позитива победа в матче с «Химками». Очень важные три очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждём матча с «Лацио», так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы. Матч с „Лацио“ будет трудным — не зря команда обыграла дортмундскую „Боруссию“. Ждём встречи», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

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