Сергей Ребров: надеюсь, Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Венгерский клуб встретится с «Ювентусом».

«Мы здесь, чтобы учиться. Надеюсь, что Криштиану Роналду выйдет в старте. Мы понимаем, что нам предстоит сыграть с одной из лучших команд Италии. Хотим выложиться на все 100%. Для нас большая честь представлять Венгрию в главном еврокубковом турнире. Думаю, что мы готовы к такому испытанию.

В Лиге чемпионов получаешь возможность играть с сильными командами, лучшими в Европе. У «Ювентуса» фантастические футболисты. Да, мы хотим, чтобы Роналду был в стартовом составе. Мы знаем его сильные стороны и качества, постараемся его остановить», — цитирует Реброва Football Italia.