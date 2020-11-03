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Сергей Ребров: надеюсь, Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Ференцварошем»

Сергей Ребров: надеюсь, Роналду выйдет в стартовом составе на матч с «Ференцварошем»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Венгерский клуб встретится с «Ювентусом».

«Мы здесь, чтобы учиться. Надеюсь, что Криштиану Роналду выйдет в старте. Мы понимаем, что нам предстоит сыграть с одной из лучших команд Италии. Хотим выложиться на все 100%. Для нас большая честь представлять Венгрию в главном еврокубковом турнире. Думаю, что мы готовы к такому испытанию.

В Лиге чемпионов получаешь возможность играть с сильными командами, лучшими в Европе. У «Ювентуса» фантастические футболисты. Да, мы хотим, чтобы Роналду был в стартовом составе. Мы знаем его сильные стороны и качества, постараемся его остановить», — цитирует Реброва Football Italia.

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