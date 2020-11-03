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Сульшер поддержал Погба после результативной ошибки в матче с «Арсеналом»

Сульшер поддержал Погба после результативной ошибки в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал полузащитника команды Поля Погба, который допустил результативную ошибку в матче 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1). Погба во втором тайме нарушил правила в своей штрафной. В итоге гол, забитый с пенальти, принёс победу лондонцам. После матча Погба взял вину за проигрыш на себя.

«Поль знает, что мог сыграть лучше, и признаётся в этом. Каждый игрок бывает расстроен после поражения. Нам нужна стабильность от всех футболистов.

Поль прошёл через сложный период, у него в прошлом сезоне была травма, а затем он заразился коронавирусом. Теперь он набирает форму. Тем не менее мы уже видели в его исполнении очень хорошие матчи. Надеемся, будут ещё. Сейчас у нас очень напряжённый период. Чем лучше форма игрока, тем лучше он действует на поле», — цитирует Сульшера BBC.

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