«Не торопитесь. Вы всё услышите». Мещеряков — о новом контракте «Локомотива» с Миранчуком

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1) высказался о переговорах о новом контракте с полузащитником «железнодорожников» Антоном Миранчуком.

«Контракт Антона? Не торопитесь. Всё услышите. Что касается Лёши, то я очень болею, чтобы у него всё получилось», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» полузащитник дебютировал в 2013 году. Действующий контракт Миранчука с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Появилась информация, что Миранчук в скором времени продлит контракт с «Локомотивом».