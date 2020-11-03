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Марко Николич: надо, чтобы ничья с «Атлетико» добавила эмоций для борьбы в РПЛ

Марко Николич: надо, чтобы ничья с «Атлетико» добавила эмоций для борьбы в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями от результата матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Встреча в Москве закончилась вничью со счётом 1:1.

«Всегда есть варианты замены, но у нас непростая ситуация, есть травмированные игроки плюс сложный график. Поэтому замены были такими.

Добавит ли это очко эмоций для борьбы в РПЛ? Надо обязательно, чтобы добавило. Не знаю, как ответить иначе. Чемпионат очень важен. Понятно, что всё по-другому, такого трудного графика не было никогда, но нам лучше не говорить про это, а принимать решения. Играть в РПЛ с такими же дисциплиной и эмоциями, как в Лиге чемпионов», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

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