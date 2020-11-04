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Гасперини: несмотря на крупное поражение, «Аталанта» не боялась «Ливерпуля»

Гасперини: несмотря на крупное поражение, «Аталанта» не боялась «Ливерпуля»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (0:5).

«Мы должны очень хорошо подумать. В минувшем сезоне у нас уже был плохой результат с «Манчестер Сити», поражение 1:5 Но мы были уверены, что сможем кое-что изменить, и разница в результатах будет заметна.

Сегодня очень сильно ощущалась разница в классе. Нам нужно поработать над тактикой и рисунком игры. Иначе всё становится сильно сложнее.

Мы не боялись «Ливерпуля», потому что подходили к этому матчу после двух хороших результатов, никакого страха и в помине не было. Мы играли с привычной уверенностью. Мы могли создать «Ливерпулю» проблемы, но не справились с давлением", — приводит слова Гасперини Football Italia.

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