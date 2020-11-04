Салах повторил достижение Джеррарда в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе победителей хет-трик оформил Диогу Жота и по разу отличились Мохамед Салах и Садио Мане.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe Салаху удалось повторить достижение Стивена Джерарда в Лиге чемпионов. Он забил 21-й гол в рамках турнира и вместе с Джеррардом является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.
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