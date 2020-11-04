Салах повторил достижение Джеррарда в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе победителей хет-трик оформил Диогу Жота и по разу отличились Мохамед Салах и Садио Мане.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe Салаху удалось повторить достижение Стивена Джерарда в Лиге чемпионов. Он забил 21-й гол в рамках турнира и вместе с Джеррардом является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.