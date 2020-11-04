УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против представителя «Карабаха»

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу против главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова.



«После начала дисциплинарного расследования, проведенного инспектором по этике и дисциплинарным вопросам в отношении заявлений, сделанных в социальных сетях должностным лицом «Карабаха» господином Нурланом Ибрагимовым, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение наложить временный запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности с немедленным вступлением в силу на основании следующих нарушений:



— Расистское и иное дискриминационное поведение Ибрагимова, ст. 14 (1)



— Нарушение базовых правил поведения Ибрагимовым, ст. 11 (2)



Позднее УЕФА примет решение по существу дела в соответствии со статьей 49», — сообщает пресс-служба организации.



Напомним, ранее стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении главы пресс-службы клуба Нурлана Ибрагимова. Он на своей странице в соцсетях опубликовал призывы к убийству армян всех возрастов.

УЕФА проведёт расследование публикаций в официальных аккаунтах в соцсетях «Карабаха»