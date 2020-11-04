«ФК «Голливуд» снова в прямом эфире!» Мюллер — о новом контракте «Баварии» с Алабой

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте между клубом и защитником мюнхенцев Давидом Алабой.



«Тема Алабы преследует нас уже давно. Контракт до сих пор не подписан, нет ничего нового. Посмотрим, что будет. Думаю, мы будем удивлены.



Давид выкладывается на поле, работает на команду, и эти переговоры не влияют на него. Публике интересно наблюдать за ходом событий — приятно, когда в клубе есть немного драмы. Раньше мне нравилось читать об этом. ФК „Голливуд“ снова в прямом эфире!» — приводит слова Мюллера Goal.com.



Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. Ранее появилась информация, что «Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе о продлении контракта.

«Бавария» отозвала предложение Давиду Алабе по продлению контракта