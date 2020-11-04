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Адвокат: у ЦСКА большой бюджет. Такой масштаб мне знаком со времён работы в «Зените»

Адвокат: у ЦСКА большой бюджет. Такой масштаб мне знаком со времён работы в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер сборной России и «Зенита», ныне работающий в «Фейеноорде», Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с московским ЦСКА.

«ЦСКА — сильный и опасный соперник. Клуб обладает большим бюджетом, что помогает им с привлечением сильных игроков, например Эджуке. Такой масштаб мне знаком ещё со времён работы в „Зените“. Тем не менее я оптимистично настроен на игру и надеюсь на достойную игру и результат с нашей стороны.

»Фейеноорд", в отличие от более богатых клубов, в наибольшей степени зависит от юных игроков. Считаю, что с доступными нам финансами мы добиваемся довольно хороших результатов", — цитирует Адвоката пресс-служба ЦСКА.

Будучи тренером «Зенита», Адвокат выиграл чемпионат и Кубок России. Также нидерландский тренер привёл клуб из Санкт-Петербурга к победе в Кубке УЕФА.

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