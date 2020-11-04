Живоглядов: с «Атлетико» сыграли хуже, чем с «Баварией», но добились лучшего результата

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).



«Впечатления в целом положительные, набрали одно очко. Самое важное, что после пропущенного гола не опустили рук, а продолжили играть и смогли забить ответный гол. Качество игры, наверное, было чуть хуже, чем в прошлом матче с «Баварией», зато результат — лучше.



Казалось, „Бавария“ не выкладывается? На поле это не ощущалось — была напряжённая игра с большим количеством единоборств. И с «Баварией», и вчера с «Атлетико» было тяжело. Да и „Зальцбург“ незабываем — там тоже пришлось непросто. Мне кажется, что дома против баварцев мы атаковали даже больше, чем с «Ред Булл», и нужно учитывать, что это лучшая команда Европы. Вы сами видели, что вчера «Бавария» сделала в Зальцбурге», — цитирует Живоглядова Sport24.

Рыбусь: в матче с «Баварией» эмоций было намного больше, а с «Атлетико» надо было терпеть