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«Зенит» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Лацио»

«Зенит» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Лацио»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Результативную передачу отдал нападающий санкт-петербургской команды Артём Дзюба. Во втором тайме, на 82-й минуте, счёт сравнял нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо.

«Зенит» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы F. Римский «Лацио» (5) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» и «Зенит» 24 ноября проведут матч на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим, Италия
1:0 Ерохин – 32'   1:1 Кайседо – 82'
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