Ал. Мостовой — о «Зените» в ЛЧ: денег много, а результата не добиваются. Вопросы к тренеру

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Лацио» (1:1).



«Приехал ослабленный «Лацио» и благодаря своевременным заменам выправил игру и был даже близок к победе. И это ослабленный «Лацио». А «Зениту» пока тяжело даётся Лига чемпионов. Почему? Наверное, надо задать этот вопрос главному тренеру. Денег много, команда зарабатывает много. И из года в год не добивается результата.

Но ключевая — следующая встреча. Шансы «Зенит» пока не потерял. У команды все условия есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам трёх туров группового этапа Лиги чемпионов клуб из Санкт-Петербурга набрал одно очко.