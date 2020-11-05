Автор дубля в ворота «Краснодара» Эн-Несири: получился фантастический камбэк

Нападающий испанской «Севильи» Юссеф Эн-Несири, сделавший дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (3:2), поделился мнением об игре.

«Команда отдала на поле все силы и получила за это награду. Мне представился шанс выйти один на один, и я смог забить. Когда выходишь на замену, нужно быть полностью сконцентрированным и приложить все усилия, чтобы команда смогла заработать три очка.



Мои голы – результат кропотливой командной работы. Если бы партнёры не оказали давления на игроков «Краснодара», я бы не оказался на ударной позиции.



Реализация была невероятной, тут не поспоришь. Я счастлив, что отличился дважды, и горжусь работой команды. Это был фантастический камбэк», — приводит слова Эн-Несири официальный сайт УЕФА.