Автор дубля в ворота «Краснодара» Эн-Несири: получился фантастический камбэк

Нападающий испанской «Севильи» Юссеф Эн-Несири, сделавший дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (3:2), поделился мнением об игре.
«Команда отдала на поле все силы и получила за это награду. Мне представился шанс выйти один на один, и я смог забить. Когда выходишь на замену, нужно быть полностью сконцентрированным и приложить все усилия, чтобы команда смогла заработать три очка.
Мои голы – результат кропотливой командной работы. Если бы партнёры не оказали давления на игроков «Краснодара», я бы не оказался на ударной позиции.
Реализация была невероятной, тут не поспоришь. Я счастлив, что отличился дважды, и горжусь работой команды. Это был фантастический камбэк», — приводит слова Эн-Несири официальный сайт УЕФА.
- 5 ноября 2020
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
07:20
-
06:30
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:52
-
04:40
-
04:20
-
03:56
-
03:35
-
03:09
-
02:49
-
02:24
-
02:01
-
01:47
-
01:39
-
01:29
-
01:21
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:53
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:23
-
00:19
- 4 ноября 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:49