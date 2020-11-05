18-летний вратарь киевского «Динамо» — о матче с «Барселоной»: я был словно в сказке

18-летний голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).
«Я был словно в сказке. Играть на этом великом стадионе в таком матче — мечта каждого футболиста. Месси очень здорово пробил пенальти. Он один из лучших в этом аспекте. Мы очень рады, что у нас была возможность играть против такой классной команды», — цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера.
Нещерет является воспитанником киевского «Динамо». В сезоне-2020/2021 вратарь провёл два матча и пропустил три мяча.
- 5 ноября 2020
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