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18-летний вратарь киевского «Динамо» — о матче с «Барселоной»: я был словно в сказке

18-летний вратарь киевского «Динамо» — о матче с «Барселоной»: я был словно в сказке
Футбол / Лига чемпионов 0

18-летний голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«Я был словно в сказке. Играть на этом великом стадионе в таком матче — мечта каждого футболиста. Месси очень здорово пробил пенальти. Он один из лучших в этом аспекте. Мы очень рады, что у нас была возможность играть против такой классной команды», — цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло каталонской «Барселоне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера.

Нещерет является воспитанником киевского «Динамо». В сезоне-2020/2021 вратарь провёл два матча и пропустил три мяча.

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