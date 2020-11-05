«Вижу очевидный шаг к выздоровлению «Зенита». Михаил Шац — о матче с «Лацио»

Российский телеведущий Михаил Шац прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).
«Впечатления от вчерашней игры «Зенита» отличные. Для меня было важным увидеть, насколько «Зенит» сможет поменять настроение в матче, структуру игры. Всё это вчера было заметно. Конечно, обидно, что вышло так, а не по-другому, но в целом впечатления позитивные. Я вижу некий очевидный шаг к выздоровлению команды», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Шац является врачом по образованию, после школы он закончил лечебный факультет Первого Ленинградского медицинского института, где получил специальность «анестезиолог-реаниматолог». По окончании обучения Михаил проработал по специальности шесть лет.
- 5 ноября 2020
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