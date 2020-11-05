Пиоли: задача «Милана» — вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о задачах клуба. По словам наставника «россонери», команда нацеливается на возвращение в Лигу чемпионов. В настоящее время «Милан» лидирует в Серии А, набрав 16 очков в шести матчах.

«Борьба за скудетто? Если будем в таком же положении после 32-го тура, то да, возможно. Но впереди ещё много матчей, нам нужно сосредоточиться на главной задаче — возвращении в Лигу чемпионов.

Цели ясны. Мы не смотрим на прошлое, а думаем о настоящем и будущем. Клуб взял молодых игроков. Пытаемся объяснить им, что такое «Милан», вернуть клуб на прежние вершины. Хоть у нас и молодая команда, но это вовсе не значит, что футболисты неопытные», — цитирует Пиоли Football Italia.