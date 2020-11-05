Месси рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на отставку Бартомеу

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не исключает уход из каталонского клуба следующим летом, когда его контракт подойдёт к концу. Ситуацией готов воспользоваться «Манчестер Сити», сообщает Cuatro.



Напомним, Месси был в шаге от того, чтобы покинуть «Барселону» летом 2020 года — игрока не устраивало руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу. В начале октября функционер ушёл в отставку, но и этого оказалось мало для аргентинской звезды.



Месси не уверен, что «Барселона» способна на большие победы с нынешним составом. По мнению звёздного аргентинца, чемпионский проект клуба разваливается. Лионель планирует дождаться президентских выборов, после которых примет окончательное решение.



За ситуацией вокруг нападающего внимательно следит «Манчестер Сити». Учитывая то, что его контакт с «Барселоной» завершится следующим летом, руководство британского гранда может предложить ему предварительный контракт уже в начале зимы.

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