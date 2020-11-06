Моуринью опубликовал забавное фото после победы «Тоттенхэма» в матче с «Лудогорцем»

На стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Лудогорец» на своём поле проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:3.

После матча наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опубликовал забавное фото в своём «Инстаграме», на котором ест чипсы.

«Когда ты выигрываешь, но играешь не лучшим образом», — подписал запись португальский специалист.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жозе Моуринью.

«Тоттенхэм» набрал в трёх матчах шесть очков. Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J Лиги Европы. Лидирует бельгийский «Антверпен» (6). Конкурент лондонцев сыграет сегодня, 5 ноября, с ЛАСКом из Австрии. «Лудогорец» (0) замыкает турнирную таблицу.