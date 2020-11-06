Моуринью опубликовал забавное фото после победы «Тоттенхэма» в матче с «Лудогорцем»
На стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Лудогорец» на своём поле проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:3.
После матча наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опубликовал забавное фото в своём «Инстаграме», на котором ест чипсы.
«Когда ты выигрываешь, но играешь не лучшим образом», — подписал запись португальский специалист.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жозе Моуринью.
«Тоттенхэм» набрал в трёх матчах шесть очков. Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J Лиги Европы. Лидирует бельгийский «Антверпен» (6). Конкурент лондонцев сыграет сегодня, 5 ноября, с ЛАСКом из Австрии. «Лудогорец» (0) замыкает турнирную таблицу.
200-й гол Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу в матче с «Лудогорцем»
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