Бывший нападающий «МЮ»: если Сульшера уволят, я бы обратил внимание на Роджерса

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Алан Брэзил предположил, что наставник «Лестера» Брендан Роджерс является лучшим кандидатом на пост главного тренера «красных дьяволов».
«Я бы дал Брендану работу в „Манчестер Юнайтед“. Если Уле собираются уволить, то я бы обратил внимание именно на Роджерса. Он проделал великолепную работу в „Лестере“. Да, у него были деньги, но мне всё равно. Посмотрите в турнирную таблицу. Он тренер топ-уровня», — приводит слова Брэзила talkSPORT.
В турнирной таблице Премьер-лиги «Лестер» занимает второе место, а «Манчестер Юнайтед» — 15-е. Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» связался с бывшим наставником «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино на предмет потенциального назначения.
- 6 ноября 2020
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