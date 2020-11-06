Шварц: выйду ли на матч в знаменитой чёрной куртке? Не надо искать подводные камни

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о знаменитой чёрной куртке и выступлении российских команд в еврокубках.
«Мы здесь чуть больше 2,5 недели. Атмосфера внутри клуба прекрасная. Мы сконцентрированы на работе, из-за непростой ситуации с коронавирусом не удалось посмотреть город.
Не готов сказать, что все российские команды не смогли бы выиграть свои матчи в еврокубках. Думаю, стоит смотреть каждую отдельную игру. Последняя игра «Локо» в ЛЧ была очень сильной. Они сыграли вничью с «Атлетико», используя шансы в матче с «Баварией», могли рассчитывать на лучший результат. Я уверен, что есть страны, которые так же испытывали бы проблемы с этими клубами.
Выйду ли на матч в знаменитой чёрной куртке? Я прилетел с одним чемоданом, а место в чемодане было только для одной куртки, в это воскресенье выйду тоже в ней. Не надо искать подводные камни, дело только в месте в чемодане», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Динамо» в 13 турах набрало 23 очка и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Локомотив» (21) — на седьмом, «железнодорожники» проиграли два матча подряд.
- 6 ноября 2020
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