ФИФА изучит предложение УЕФА изменить правило игры рукой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил изменить правила игры рукой, чтобы предотвратить несправедливые решения. Как сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, организация изучит предложения УЕФА. Было предложено, чтобы арбитрам снова разрешили самостоятельно решать, преднамеренно ли рука прервала полёт мяча.

«Правило не впервые становится предметом дискуссии. И, видимо, не в последний раз. Я думаю, что дебаты вокруг этого правила явно указывают на страсть нашего вида спорта», — цитирует Инфантино AP News.

Также Инфантино пояснил, что теперь предложения УЕФА изучат специалисты. Обсуждаться изменения будут во время очередного заседания специализированной комиссии, она пройдёт в начале 2021 года.