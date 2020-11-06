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Серхио Агуэро из-за травмы не сыграет с «Ливерпулем»

Серхио Агуэро из-за травмы не сыграет с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Серхио Агуэро не сыграет в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

На предматчевой пресс-конференции испанский специалист коротко ответил на вопрос журналиста о 32-летнем нападающем.

«Нет, он ещё не готов», – приводит слова специалиста Sky Sports.

Серхио Агуэро получил повреждение колена 22 июня в матче 30-го тура АПЛ сезона-2019/2020 с «Бёрнли» (5:0). Из-за перенесённой впоследствии операции аргентинец пропустил остаток предыдущего и начало нынешнего сезонов.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Агуэро успел провести всего два матча — с «Арсеналом» (1:0) и «Вест Хэмом» (1:1). Однако уже в матче 6-го тура с «Вест Хэмом» вновь получил травму.

Центральная встреча 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 8 ноября. Начало — в 19:30 мск. После семи туров «Ливерпуль» находится на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 16 очков. «Горожане» (11) — на 10-м месте.

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