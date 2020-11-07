Фабио Капелло назвал главную причину неудач российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал оценку выступлениям российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.



«Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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