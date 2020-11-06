Аутсайдеры АПЛ не смогли распечатать ворота друг друга

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне и завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Матч проходил с преимуществом хозяев — «Брайтон» нанёс 19 ударов по воротам, которые защищал 28-летний вратарь «Бёрнли» и сборной Англии Ник Поуп. Бордовые ответили всего четырьмя ударами по воротам австралийского голкипера хозяев Мэтью Райана.
В следующем туре АПЛ подопечные Грэма Поттера отправятся в гости к «Астон Вилле». «Бёрнли» на домашнем поле будут принимать лондонский «Кристал Пэлас». Обе встречи в рамках 9-го тура запланированы на 21 ноября.
После 8-го тура в активе «Брайтона» 7 очков и промежуточное 16-е место в таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (2) поднялся на 19-е место.
- 6 ноября 2020
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