Винисиус назвал Пике самым крутым центрбеком в Испании, не считая игроков «Реала»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос корреспондента испанского издания AS о том, кого из центральных защитников в Испании он считает самым лучшим, если не учитывать его одноклубников.
Винисиус уверенно назвал защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Бразилец перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году, сумма трансфера составила €45 млн. Контракт был подписан ещё в 2017 году, однако руководство мадридцев ожидало, пока Винисиусу исполнится 18 лет. В составе испанского клуба Винисиус выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также стал победителем клубного чемпионата мира. В текущем розыгрыша Ла Лиги Винисиус Жуниор провёл за «Реал» шесть матчей и забил в них два мяча.
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