Макси Лопес: Месси — лучше всех, но ему нужна помощь команды

Бывший форвард испанской «Барселоны» Макси Лопес, выступавший в России за ФК «Москва», поделился мнением об игре нападающего команды Лионеля Месси.

«Футболист должен чувствовать себя комфортно, чтобы показывать свой талант на все сто процентов. Если этого комфорта нет, сложно снова увидеть лучшую версию этого игрока.



Мы хотим, чтобы Лео Месси демонстрировал лучшего себя сто лет, но для этого ему нужна помощь команды, потому что Месси лучше всех, он один из немногих игроков в целом мире, кто может решить исход игры», — сказал Макси Лопес в эфире Catalunya Radio.

Летом Лионель Месси заявлял, что хочет покинуть «Барселону» (приоритетным вариантом назывался английский «Манчестер Сити»), однако в итоге остался в команде.